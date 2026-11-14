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ЗМІ: Трамп, Путін і Сі на зустрічі у четвер мало говоритимуть про Україну

Війна в Україні не є в списку пріоритетних тем для розмови.

ЗМІ: Трамп, Путін і Сі на зустрічі у четвер мало говоритимуть про Україну
Фото: EPA/UPG

Видання New York Post стверджує, що анонсована раніше Дональдом Трампом зустріч президента США з російським диктатором Путіним і лідером комуністичного Китаю Сі Цзінпінем відбудеться у четвер, 19 листопада.

Головною темою розмови на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва стане не війна в Україні, а велика угода про контроль над ядерною зброєю. Трамп є прихильником ідеї скорочення ядерних арсеналів і вважає денуклеаризацію головним завданням переговорів з Росією і Китаєм.

Очікується, що сторони також обговорюватимуть війну проти Ірану та напруженість довкола КНДР. Війна в Україні може стати лише додатковою темою, у порядку денному вона не є серед пріоритетів.

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