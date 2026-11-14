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"Це не 11 вересня": уряд США стверджує, що зупинка цивільної авіації не спричинена атакою

І вчорашній збій у роботі сервісів Microsoft нібито теж не пов'язаний з інцидентом.

"Це не 11 вересня": уряд США стверджує, що зупинка цивільної авіації не спричинена атакою
Аеропорт імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін запевнив, що повне припинення вильотів цивільної авіації в країні не пов'язано з діяльністю терористів чи кібератакою.

Як пише BBC, урядовець закликав американців не боятися та не турбуватися щодо близьких, які зараз подорожують літаками, наголосивши, що "це не те саме, що 11 вересня".

У Вашингтоні все ще стверджують, що так званий "ground stop", тобто заборона на здіймання літаків у небо, спричинена збоєм телекомунікаційної мережі у Федеральному авіаційному управлінні США. 

Внутрішні польоти призупинено з міркувань безпеки. Міжнародні рейси, які прямують в Америку, приймають в індивідуальному порядку. Водночас у сусідній Канаді проблем з повітряним простором немає.

Міністр Маллін окремо підкреслив, що збій в роботі сервісів компанії Microsoft, який розпочався 12 листопада, не є причиною зупинки цивільної авіації.

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