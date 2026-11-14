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Через російські обстріли на Сумщині травмувалися четверо цивільних

Протягом минулої доби російські війська завдали 102 ударів по 19 населених пунктах області.

Через російські обстріли на Сумщині травмувалися четверо цивільних
Фото: Поліція Сумської області

У Сумській області внаслідок російських обстрілів травмувалися четверо людей. Поранені троє жителів Шосткинської громади та мешканка Білопільської громади.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

У Шосткинській громаді внаслідок удару російського безпілотника травмувалися 65-річний чоловік і жінки віком 52 та 79 років. Також пошкоджені багатоквартирні будинки, станція технічного обслуговування, будинок культури та автомобілі.

У Білопільській громаді через удар БпЛА травмувалася 60-річна жінка. Там пошкоджені господарські будівлі. У Роменській громаді російські обстріли пошкодили приватні будинки.

Загалом протягом доби війська РФ обстріляли 19 населених пунктів Сумщини. Поліцейські нарахували 102 удари.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини. Досудове розслідування триває.

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