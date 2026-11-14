Генштаб: за добу на фронті відбулося 273 боєзіткнення, ворог тисне на Лиманському напрямку

По 11 зіткнень за добу відбулося на Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках.

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Розпочалася 1725-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 273 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Учора противник завдав 64 авіаційних ударів, під час яких скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 4844 дрони-камікадзе та здійснили 2117 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Павлівка, Безсалівка, Кореньок, Писарівка, Товстодубове, Ободи, Бачівськ, Хотінь, Яструбщина, Кіндратівка, Уланове, Лужки, Шпиль, Нескучне, Волфине, Юнаківка, Андріївка, Гірки, Шалигине, Запсілля, Садки, Кучерівка, Атинське, Рогізне, Отруба, Миропілля, Іскрисківщина, Мар’їне, Нова Січ, Малушине, Дорошівка, Мала Рибиця Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Спаське.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши вісім КАБ, та здійснив 38 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, три з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника у районах населених пунктів Стариця, Анищине та в бік населеного пункту Охрімівка.

На Куп’янському напрямку окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи в бік Глушківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили 15 атак поблизу Греківки та у бік населених пунктів Новоплатонівка, Дружелюбівка, Зелена Долина, Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив шість атак у районах населених пунктів Крива Лука, Миколаївка та в бік Оріхуватки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував поблизу Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 11 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Русин Яр та у бік населених пунктів Миколайпілля, Новопавлівка.

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Сорок сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Торецьке, Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Водянське, Добропілля, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Ганнівка, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог тричі штурмував у бік Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися біля Верхньої Терси, Малої Токмачки, Білогір’я та у бік населених пунктів Єгорівка, Копані, Гірке.

На Оріхівському напрямку окупанти провели вісім атак у бік Новоандріївки, Юрківки, Павлівки, Новояковлівки та у районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.