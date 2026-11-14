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НБУ пропонує відмовитися від монет номіналом 10 копійок

З 1 лютого дріб'язку в кишенях може стати менше.

НБУ пропонує відмовитися від монет номіналом 10 копійок
Монети 10 копійок
Фото: Pexels

Національний банк України виніс на громадське обговорення ініціативу щодо припинення обігу 10-копійкових монет.

Як зазначає регулятор, процес відмови від найменшої ходової монети розпочався ще восени 2025 року. Тоді НБУ припинив карбувати 10 копійок, але не скасовував їхнього використання як платіжного засобу.

До 22 листопада триватимуть консультації, чи варто припинити обіг 10 копійок вже з 1 лютого 2027 року. Якщо цей проєкт буде погоджено, то у готівкових розрахунках суми чеків почнуть заокруглювати до цілої гривні або 50 копійок. На безготівкові розрахунки відмова від монети ніяк не вплине.

Обміняти монети на інші номінали можна буде упродовж трьох років, спершу до 31 січня 2028 року у будь-якому банку, а згодом в НБУ та чотирьох уповноважених фінансових установах - Приватбанку, Ощадбанку, ПУМБ та Райффайзен Банку.

 

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