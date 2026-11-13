Бойові дії на Донеччині, 243 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ураження "Нептуном" об’єктів у Ростові-на-Дону. Яким запам’ятається 1724-й день повномасштабної війни.

Станом на 17:45 кількість поранених внаслідок російського удару по Запоріжжю збільшилася до щонайменше 50 людей. Серед них восьмеро дітей, повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Він зазначив, що росіяни поцілили одразу по 2 п'ятиповерхівках у Космічному районі. Серед потерпілих восьмеро – діти. Наразі рятувальні роботи завершені: усіх заблокованих мешканців вдалось деблокувати.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 243 бойові зіткнення.

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Найгарячіше на Покровському напрямку, там росіяни атакували 47 разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 листопада – в новині.

Генштаб також повідомив, що в ніч на 13 листопада Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по трьох об’єктах, пов’язаних із виробництвом, зберіганням і ремонтом російських безпілотників у Ростові-на-Дону. Для атаки використали береговий ракетний комплекс "Нептун".

Українські військові уразили виробництво ударних безпілотників тактичного рівня та склад дронів російського підприємства "Іонос".

Ще однією ціллю став сервісний центр компанії "Аеро-Хіт", де ремонтують і обслуговують безпілотники для російської армії. "Аеро-Хіт" виробляє ударні та розвідувальні FPV-дрони "Велес". Основне виробництво компанії розташоване в Хабаровську, тоді як у Ростові-на-Дону працює її сервісний центр.

Подробиці – в новині.

В Одеському слідчому ізоляторі виявили людину, яка перебуває під вартою майже десять років без обвинувального вироку суду.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За словами Омбудсмена, загалом у СІЗО перебувають 93 особи, які понад три роки очікують на обвинувальний вирок. Один з обвинувачених перебуває в установі ще з жовтня 2016 року.

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Крім того, моніторингова група виявила факти можливого підроблення офіційних документів. За цим фактом Державне бюро розслідувань внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочало слідство.

Більше інформації – в новині.

12 листопада на 79 році життя помер літературознавець, педагог, журналіст, один із засновників Народного Руху України, учасник ініціативної групи “Першого грудня” та перший і почесний президент Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький.

“В’ячеслав Степанович належав до тих людей, які не просто мріяли про незалежну Україну, а й творили її своєю громадянською мужністю та волею до перемоги. У 1991 році, коли Україна лише здобувала незалежність, він узявся за втілення ідеї, що багатьом здавалася нездійсненною: відродити Києво-Могилянську академію. Завдяки його невтомній праці, геніальній інтуїції та візії майбутнього української вищої освіти Могилянка стала одним із найуспішніших проєктів і символів незалежної України”, – йдеться у дописі на Facebook-сторінці академії.

Спогади випускниці Могилянки, членкині наглядової ради НаУКМА Оксани Маркарової – в нашій публікації.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас застерегла Євросоюз від згоди на запропоновану Росією послідовність переговорів щодо України, пише The Guardian.

Вона привітала той факт, що американська сторона нарешті визнала, що “для будь-якої угоди між Росією та Україною… потрібні також європейці”. “Сподіваюся, що ми не просто сидітимемо за столом переговорів, а й справді впливатимемо на їхній результат”, – заявила Каллас на полях неформального саміту лідерів ЄС.

Вона зазначила, що найважливіше – дотримуватися нашої домовленості: спочатку припинення вогню, потім мирна угода, а вже потім будь-які інші переговори.

Подробиці – в новині.

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13 листопада стало відомо, що фігурант справи «Карфаген» генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО.

Як повідомляє «Суспільне», за Дуку внесли повний розмір застави – 65 млн грн.

Під час виходу з ізолятора підозрюваний звернувся до народних депутатів із закликом «створити тимчасову слідчу комісію з розслідування корупції у НАБУ».

Детальніше про операцію «Карфаген» - в матеріалі LB.ua.

У листопаді 2025 року згідно з постановою Кабінету міністрів в Україні в межах експерименту зʼявилася унікальна ініціатива - приватна протиповітряна оборона. Бойову роботу групи приватної ППО розпочали навесні 26-го. Нині до неї долучилися вже близько сотні підприємств і компаній. Деякі з них навіть зможуть надавати послуги із захисту іншим. Чи виправдав себе такий крок, чи отримав бізнес бажаний захист? Про це - у спільному проєкті з групою компаній “Епіцентр” “Епіцентр виробників”.

Хто брав участь у обговоренні на майданчику LB.Talks та основні тези дискусії – в нашому репортажі.

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