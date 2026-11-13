Зеленський розкритикував ситуацію з електропостачанням в Броварах і Білій Церкві та неправдиві звіти від влади

Володимир Зеленський назвав неприпустимою ситуацію з електропостачанням в Броварах та Білій Церкві, де люди по кілька діб без світла. У звітах з цих міст подавали недостовірну інформацію.

Про це розповів президент у вечірньому зверненні.

"Була сьогодні жорстка розмова з урядовцями на селекторі. Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах – коли люди були не просто годинами, а по кілька діб без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію", - йдеться в заяві.

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Президент зазначив, що проблеми мають вирішуватись, а не замовчуватись.

Зеленський також розповів про відновлювальні роботи в Конотопі та Шостці і заявив, що люди люди там отримають необхідну допомогу.

"Але коли десь в областях комунальні служби, окремі компанії недопрацьовують, на це має бути реакція і дуже швидка", - додав глава держави.

Також відбулась розмова з мерами українських міст – з усіх частин України. Обговорили найголовніші виклики та визначили, як на них реагувати на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади.