Зеленський розкритикував ситуацію з електропостачанням в Броварах і Білій Церкві та неправдиві звіти від влади

Володимир Зеленський назвав неприпустимою ситуацію з електропостачанням в Броварах та Білій Церкві, де люди по кілька діб без світла. У звітах з цих міст подавали недостовірну інформацію.
Про це розповів президент у вечірньому зверненні.
"Була сьогодні жорстка розмова з урядовцями на селекторі. Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах – коли люди були не просто годинами, а по кілька діб без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію", - йдеться в заяві.
Президент зазначив, що проблеми мають вирішуватись, а не замовчуватись.
Зеленський також розповів про відновлювальні роботи в Конотопі та Шостці і заявив, що люди люди там отримають необхідну допомогу.
"Але коли десь в областях комунальні служби, окремі компанії недопрацьовують, на це має бути реакція і дуже швидка", - додав глава держави.
Також відбулась розмова з мерами українських міст – з усіх частин України. Обговорили найголовніші виклики та визначили, як на них реагувати на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади.
- Володимир Зеленський заявив, що Міненерго, Мінцифри і Міністерство в справах громад повинні підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, аби пришвидшилося відновлення після ворожих ударів.