У листопаді 2025 року постановою Кабінету міністрів в Україні в межах експерименту зʼявилася унікальна ініціатива - приватна протиповітряна оборона. Бойову роботу групи приватної ППО розпочали навесні 26-го. Нині до неї долучилися вже близько сотні підприємств і компаній. Деякі з них навіть зможуть надавати послуги із захисту іншим. Чи виправдав себе такий крок, чи отримав бізнес бажаний захист? Про це - у спільному проєкті з групою компаній “Епіцентр” “Епіцентр виробників” - на майданчику LB.Talks ми говорили з:

Андрієм Лебеденком , бригадний генерал Збройних сил України, заступником Головнокомандувача ЗСУ (лютий 2024 - вересень 2026); Фото: Зоряна Стельмах Андрій Лебеденко

Павлом “Лазарем” Єлізаровим , засновником Lazar’s Group, заступником командувача Повітряних сил України (січень-липень 2026); Фото: Зоряна Стельмах Павло ‘Лазар’ Єлізаров

Реклама Владиславом Бельбасом , СЕО “Українська бронетехніка”; Фото: Зоряна Стельмах Владислав Бельбас

Юрієм Мироненком , полковником ЗСУ, головним інспектором Міністерства оборони, який брав участь у розробці постанови щодо створення приватної ППО; Фото: Зоряна Стельмах Юрій Мироненко

Віталієм Покровським, офіцером Управління сил протиповітряного прикриття командування “Центр” Повітряних сил ЗСУ, який супроводжує групи приватної ППО. Фото: Зоряна Стельмах Віталій Покровський

Бригадний генерал Збройних сил України Андрій Лебеденко впевнений, що приватна ППО дає українському бізнесу унікальну можливість захищатися самостійно, зокрема, від ударів з повітря, не чекаючи, поки це зробить держава.

«Це ти стаєш учасником ППО, отримуєш доступ до систем, які дають тобі можливість розуміти ситуаційну обізнаність довкола твого об'єкта. Ти можеш організувати оповіщення, так, як зробили АЗС і мережі магазинів», – сказав Лебеденко. Також приватна ППО може вмикати РЕБ. І безпосередньо використовувати зброю для ураження.

Полковник ЗСУ, головний інспектор Міністерства оборони, який брав участь у розробці постанови щодо створення приватної ППО, Юрій Мироненко рішення про запровадження приватної ППО порівнює зі створенням територіальної оборони. За його словами, дії учасників приватної протиповітряної оборони чітко регламентуються інструкцією, координуються з військовими, і жодного дозволу Міноборони поки що не скасувало.

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Лебеденко, Юрій Мироненко, Владислав Бельбас (праворуч)

“Спочатку компанії зареєструвалися, далі набули спроможності, потім їм розширили кількість озброєння, яке можна використовувати. …Все це повністю регулюється Повітряними силами. Вже є 100 компаній, серед них 10 дуже активних. Така от еволюція”, - розповів Мироненко.

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У складі груп приватної ППО зазвичай працюють цивільні, пояснює офіцер Управління сил протиповітряного прикриття командування “Центр” Повітряних сил ЗСУ, що супроводжує групи приватної ППО, Віталій Покровський.

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Лебеденко, Юрій Мироненко, Владислав Бельбас, Віталій Покровський, Павло Єлізаров і Соня Кошкіна (праворуч)

“Вони виконують завдання нарівні з військовими, проте не мають статусу військових, - говорить Покровський. - Зазвичай це ветерани або особи, які проходили військову службу в минулому. Вони мають досвід, певні спеціальні знання. Після звільнення з військової служби вони легше освоюють завдання, які ставляться перед групами приватного ППО”.

За словами СЕО компанії “Українська бронетехніка” Владислава Бельбаса, наразі важко коректно порахувати результативність приватної ППО, оскільки незрозуміло, скільки саме засобів використовується для збиття однієї цілі. Він вважає, що треба покращити централізовану координацію.

“Потрібно допрацьовувати автоматизацію, і мені здається, підвищувати калібр. Турелі 12,7 50 калібру - це дуже невелика дальність. Потрібна або велика щільність, або збільшувати дальність, збільшувати покриття і переходити на ракети малої дальності”, - вважає Бельбас.

Фото: Зоряна Стельмах Владислав Бельбас, СЕО ‘Українська бронетехніка’

Не є прихильником приватної ППО колишній заступник командувача Повітряних сил України Павло Єлізаров. На його думку, це рішення народилося з відчаю. Систему приватної ППО він назвав “колгоспним колгоспом” і намаганням перекласти обовʼязки держави на бізнес.

“Те, що деякі компанії можуть дозволити собі купити RADA RPS-42 (багатофункціональна радіолокаційна станція. - Ред.) чи дві, не вирішує проблему в цілому для країни, і закрити всі свої обʼєкти вони не можуть. Ніхто не хоче рахувати гроші. Країна, в якої немає грошей - ні державних, ні бізнесових, носиться з приватною ППО і розповідає про це”, - зауважив Єлізаров.

На його думку, гроші, які йдуть на приватну ППО, бізнес міг би витратити набагато раціональніше, посиливши центри дистанційного керування, де працюють професійні пілоти, які б прикривали усю територію держави.

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Фото: Зоряна Стельмах Павло ‘Лазар’ Єлізаров, засновник Lazar’s Group

“Але кожен починає колгоспувати свій колгосп. Хочу і ставлю ППО над своїм будинком”, - заявив Єлізаров.

Повний текст дискусії з усіма аргументами “за” і “проти” приватної ППО читайте незабаром на LB.ua. Наразі ми публікуємо фоторепортаж.

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Лебеденко, Юрій Мироненко, Владислав Бельбас, Віталій Покровський і Павло Єлізаров (праворуч)

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Лебеденко, Юрій Мироненко, Владислав Бельбас, Віталій Покровський, Павло Єлізаров і Соня Кошкіна(праворуч)

Фото: Зоряна Стельмах Павло “Лазар” Єлізаров, засновник Lazar’s Group, заступник командувача Повітряних сил України (січень-липень 2026)

Фото: Зоряна Стельмах Владислав Бельбас, СЕО “Українська бронетехніка”

Фото: Зоряна Стельмах Віталій Покровський, офіцер Управління сил протиповітряного прикриття командування “Центр” Повітряних сил ЗСУ, що супроводжує групи приватної ППО

Фото: Зоряна Стельмах Юрій Мироненко, полковник ЗСУ, головний інспектор Міністерства оборони,

Фото: Зоряна Стельмах Керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю Епіцентру Юлія Чудновець

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Фото: Зоряна Стельмах Андрій Лебеденко, Юрій Мироненко, Владислав Бельбас, Віталій Покровський і Павло Єлізаров (праворуч)

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Лебеденко, генерал-майор Збройних сил України, заступник Головнокомандувача ЗСУ (лютий 2024 - вересень 2026)

Фото: Зоряна Стельмах Юрій Мироненко, полковник ЗСУ, головний інспектор Міністерства оборони, брав участь у розробці постанови щодо створення приватної ППО

Фото: Зоряна Стельмах Станіслав Хутор, генеральний директор (CEO) української оборонно-технологічної компанії F-Drones

Фото: Зоряна Стельмах Співвласниця столичного відьма-бару «Лиса гора» та головна редакторка ProIT Олеся Остафієва ( у центрі)

Фото: Зоряна Стельмах Анатолій Храпчинський, авіаексперт, директор з розвитку оборонного виробництва засобів РЕБ.

Фото: Зоряна Стельмах голова АОЗ Артем Романюков

Фото: Зоряна Стельмах Проректорка КНУ ім. Тараса Шевченка Ксенія Смирнова

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах Марія Берлінська, волонтерка, керівниця проєкту Victory Drones, співзасновниця благодійного фонду Dignitas, засновниця ГО «Центр підтримки аеророзвідки»

Фото: Зоряна Стельмах офіцер Сил безпеки та оборони України, журналіст Артем Шевченко

Фото: Зоряна Стельмах Катерина Загорій, членкиня Стратегічної ради фармацевтичної компанії «Дарниця»

Фото: Зоряна Стельмах власник компанії «Перша приватна броварня», меценат Андрій Мацола

Фото: Зоряна Стельмах нардеп Дмитро Кисилевський

Фото: Зоряна Стельмах Ілля Павленко, представник ГУР МОУ

Фото: Зоряна Стельмах Керівниця фонду Дігнітас Люба Шипович

Фото: Зоряна Стельмах Власниця і директорка компанії Ukrainian Marketing Group Наталія Бухалова

Фото: Зоряна Стельмах маркетологиня Олена Каленська (ліворуч

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Шевченко, колишній посол України в Канаді та ексзаступник міністра оборони з питань євроінтеграції

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Народний депутат Єгор Чернєв

Фото: Зоряна Стельмах колишня заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді у 2019 - 2021 рр

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах український військовий і журналіст Укрінформу Сергій Череватий

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Максим Праздніков, видавництво 'Книголав'

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах начальник безпеки УЗ В'ячеслав Бабак

Фото: Зоряна Стельмах Старша економістка Центру економічної стратегії Наталія Колесніченко

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах культурна менеджерка, журналістка та громадська діячка, лідерка проєкту Made in Ukraine Юлія Савостіна

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах голова АОЗ Артем Романюков

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Денисенко Денис - співзасновник видавництва Фронезис

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Ткачук, військовослужбовець Сил ТрО

Фото: Зоряна Стельмах Віталій Покровський ( у центрі)

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Зліва-направо: Павло Єлізаров, Геннадій Зубко і Владислав Бельбас

Фото: Зоряна Стельмах Єгор Соболєв, Андрій Лебеденко і Любов Шипович

Фото: Зоряна Стельмах Соня Кошкіна і Наталія Бухалова