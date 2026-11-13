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350 аптечок для бригади «Лють»: як невеликі криптодонати в Trustee Plus перетворилися на 1,2 млн грн допомоги Пресреліз

Користувачі криптогаманця Trustee Plus спільними зусиллями профінансували закупівлю 350 тактичних аптечок для штурмової бригади «Лють». На забезпечення військових медичним спорядженням спрямували криптодонати в еквиваленті понад 1,2 млн грн.

Про це повідомив Вадим Груша у себе в Telegram-каналі, опублікувавши звіт про використання коштів, які надходили від користувачів застосунку.

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За словами Груші, результат вдалося отримати завдяки великій кількості невеликих переказів. Переважна частина донорів надсилала від 0,1 до 1 USDC. Таким чином, для участі у зборі не потрібно було робити значні внески: можливість донатити невеликі суми безпосередньо через Trustee Plus дозволила об'єднати кошти багатьох людей для однієї масштабної закупівлі.

До втілення проєкту долучилися представники ініціативи «Птахи» та Тата Кеплер. Остання підкреслила значення придбання, назвавши аптечки «350 потенційно врятованих життів».

Деталі закупівлі та її результати організатори показали в окремому відеозвіті.

У Trustee Plus зазначили, що цінують внесок кожного учасника збору. Команда також подякувала партнерам за допомогу в реалізації ініціативи та підтвердила намір продовжувати підтримувати Україну.

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