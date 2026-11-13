Генштаб: 243 бойові зіткнення відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському напрямку, там росіяни атакували 47 разів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку доби 13 листопада на фронті відбулося 243 бойові зіткнення.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Росіяни завдали 44 авіаційних ударів, скинули 155 керованих авіабомб. Крім того, залучили для ураження 3023 дрони-камікадзе та здійснили 1775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Реклама

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, скинули дві керовані авіабомби та здійснили 25 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населеного пункту Охрімівка.

На Куп’янському напрямку окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи в бік Глушківки.

Чотирнадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку поблизу Греківки та у бік населених пунктів Новоплатонівка, Дружелюбівка, Зелена Долина, Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників просунутися в бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував поблизу Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали десять ворожих штурмів: у районах населених пунктів Костянтинівка, Русин Яр та у бік Миколайпілля і Новопавлівки.

Сорок сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Торецьке, Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Водянське, Добропілля, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Ганнівка, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка. Два ворожі штурми тривають.

Реклама

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 101 окупанта, 23 - поранено; знищено 43 одиниці автомобільної техніки, один спеціальний засіб, один пункт управління БпЛА та 14 укриттів противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три гармати, один пункт управління БпЛА та 57 укриттів противника. Знищено або подавлено 100 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі штурмував у бік Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак біля Верхньої Терси, Малої Токмачки та у бік населених пунктів Єгорівка, Копані, Гірке. Ще три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти проводили п’ять штурмових дій у бік Новоандріївки, Юрківки, Павлівки та Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.