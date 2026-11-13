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НБУ дозволив співвласникам «Нової пошти» купити 100% акцій «БТА Банку»

Наразі статутним капіталом банку опосередковано володіє громадянин Казахстану.

НБУ дозволив співвласникам «Нової пошти» купити 100% акцій «БТА Банку»
Нова пошта

Національний банк України дозволив співвласникам групи компаній Nova Володимиру Поперешнюку та В’ячеславу Климову спільно набути 100% статутного капіталу АТ «БТА Банк» через низку компаній групи.

Про це ідеться на сайті Нацбанку.

Регулятор погодив пряме набуття 100% акцій фінустанови для ТОВ «НоваПей Інвест». Відповідне рішення Правління Нацбанку ухвалило 12 листопада після детальної перевірки документів заявників.

Купівля «БТА Банку» стане першим кроком для реалізації планів власників групи Nova зі створення банку фінансової інклюзії, зазначили в НБУ. Наразі 100% статутного капіталу фінустанови опосередковано володіє громадянин Казахстану Кєнєс Ракішєв.

  • Як відомо, Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов є співвласниками «Нової пошти».
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