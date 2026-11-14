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На вихідних в Україні прогнозують +8° та місцями дощ

На Закарпатті та в Карпатах температура вночі опуститься до -7°.

На вихідних в Україні прогнозують +8° та місцями дощ
Прогноз погоди на 14 листопада
Фото: Український гідрометцентр/Facebook

В суботу, 14 листопада, вночі в Україні, крім заходу, помірні дощі; вдень без опадів, лише на крайньому півдні та південному сході країни невеликі дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, вночі місцями пориви 15-18 м/с.

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Температура повітря вночі та вдень у західних та північних областях 0-6° тепла (на Закарпатті та в Карпатах вночі 2-7° морозу), на решті території 3-8° тепла, на сході та південному сході країни 7-12°.

На Київщині та в Києві вночі дощ, вдень без опадів.

Температура по області вночі та вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 4-6°.

15-16 листопада переважно без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-9° тепла.

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