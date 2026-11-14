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Росія вночі атакувала Україну 96 ударними дронами: ППО знищила 81 безпілотник

Серед запущених російських БпЛА було 61 реактивний Shahed. Влучання зафіксували на восьми локаціях.

Росія вночі атакувала Україну 96 ударними дронами: ППО знищила 81 безпілотник
Кадр збиття російських крилатих ракет з кабіни винищувача Mirage-2000
Фото: Повітряні сили

У ніч на 14 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». Сили протиповітряної оборони збили або подавили 81 ворожий БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атаку розпочали о 18:00 13 листопада. Серед запущених безпілотників було 61 реактивний Shahed. Дрони летіли з напрямків Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ), тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 07:30, зафіксували влучання ворожих безпілотників на восьми локаціях. Також на двох локаціях впали уламки збитих дронів.

Фото: Повітряні сили

У Повітряних силах додають, що на момент оприлюднення зведення кілька ударних дронів ще перебували в повітряному просторі України, тому бойова робота тривала.

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