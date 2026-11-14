Троє людей постраждали на Сумщині через ворожі атаки

Упродовж дня, 13 листопада росіяни атакували інфраструктуру Сумщини. Зокрема масованих ударів зазнала Шосткинська громада, є поранені.
Про це повідомили в ДСНС України.
Внаслідок ворожих ударів постраждали троє людей.
Під атакою опинилися житловий сектор, нежитлові приміщення, цивільний транспорт та об'єкти інфраструктури.
- У Шостці на Сумщині через російські обстріли та масштабне знеструмлення частини області зникла електроенергія, вода й опалення. Для забезпечення потреб громади запустили резервні джерела живлення.