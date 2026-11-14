Троє людей постраждали на Сумщині через ворожі атаки

Під атакою опинилися житловий сектор, нежитлові приміщення, цивільний транспорт та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомили в ДСНС України.

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