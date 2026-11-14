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Троє людей постраждали на Сумщині через ворожі атаки

Масованих ударів зазнала Шосткинська громада.

Троє людей постраждали на Сумщині через ворожі атаки
Наслідки атаки на Сумщині 13 листопада
Фото: ДСНС України/Telegram

Упродовж дня, 13 листопада росіяни атакували інфраструктуру Сумщини. Зокрема масованих ударів зазнала Шосткинська громада, є поранені.

Про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок ворожих ударів постраждали троє людей.

Під атакою опинилися житловий сектор, нежитлові приміщення, цивільний транспорт та об'єкти інфраструктури.

  • У Шостці на Сумщині через російські обстріли та масштабне знеструмлення частини області зникла електроенергія, вода й опалення. Для забезпечення потреб громади запустили резервні джерела живлення.
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