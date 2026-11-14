Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Минулої доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська атакували область ударними безпілотниками, авіацією та артилерією. Під ворожим вогнем перебували 30 населених пунктів, зокрема Херсон, Антонівка, Білозерка, Чорнобаївка, Станіслав, Берислав та Нововоронцовка.

Окупанти били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Внаслідок атак пошкоджені три багатоповерхові та п’ять приватних будинків. Крім того, понівечені поштове відділення, господарська споруда та автомобіль швидкої допомоги.

Також минулої доби зі звільнених громад Херсонщини евакуювали чотирьох людей.