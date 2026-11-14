На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення

У частині Сумської області сталося масштабне аварійне знеструмлення. Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії та заживленням споживачів.
Про це повідомили в АТ "Сумиобленерго".
Причини знеструмлення та інші деталі не розголошують із міркувань безпеки. У компанії зазначають, що терміни відновлення електропостачання залежать передусім від безпекової ситуації.
Інформацію про причини відключення за конкретною адресою споживачі можуть перевірити в особистому кабінеті E-Svitlo, на сайті "Сумиобленерго" у розділі "Відключення" або за телефонами кол-центру: 0 800 300 247 та 0542 659 659.
Також енергетики закликають жителів не повідомляти публічно про відновлення електропостачання.
У компанії наголошують, що складна ситуація з розподілом електроенергії є наслідком систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру.