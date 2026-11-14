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На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, однак терміни залежать від безпекової ситуації.

На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення
Фото: ДТЕК

У частині Сумської області сталося масштабне аварійне знеструмлення. Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії та заживленням споживачів.

Про це повідомили в АТ "Сумиобленерго".

Причини знеструмлення та інші деталі не розголошують із міркувань безпеки. У компанії зазначають, що терміни відновлення електропостачання залежать передусім від безпекової ситуації.

Інформацію про причини відключення за конкретною адресою споживачі можуть перевірити в особистому кабінеті E-Svitlo, на сайті "Сумиобленерго" у розділі "Відключення" або за телефонами кол-центру: 0 800 300 247 та 0542 659 659.

Також енергетики закликають жителів не повідомляти публічно про відновлення електропостачання.

У компанії наголошують, що складна ситуація з розподілом електроенергії є наслідком систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

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