Опалення ще не подали в окремі будинки, де сталися аварії на тепломережах. Тепло також отримали 96% закладів соціальної сфери.

У Києві до теплопостачання підключили 99% комунальних багатоквартирних будинків. У решті будинків роботи затримуються через локальні аварії на тепломережах, які наразі усувають.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За словами мера, будинки ОСББ та ЖБК підключають до опалення за індивідуальними заявками. Також тепло подали у 96% закладів соціальної сфери – відповідно до звернень їхніх керівників.

Кличко зазначив, що російські обстріли продовжують руйнувати енергетичну систему України, зокрема об’єкти генерації та передачі електроенергії.

У столиці, як і в інших містах країни, "Укренерго" щодня запроваджує екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють цілодобово над відновленням електропостачання, а міські служби ремонтують пошкоджені обстрілами об’єкти, щоб забезпечити життєдіяльність міста.