Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині внаслідок обстрілів загинула жінка, ще двоє людей поранені

Також через вибух невідомого пристрою в Золочівській громаді загинула 60-річна жінка, ще одна жінка зазнала поранень.

На Харківщині внаслідок обстрілів загинула жінка, ще двоє людей поранені
Наслідки російських обстрілів на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби, 13 листопада, російські війська завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу біля села Чорноглазівка Золочівської громади поранення отримав 34-річний чоловік.

Крім того, у селі Карасівка Золочівської громади вибухнув невідомий пристрій. Унаслідок цього загинула 60-річна жінка, ще одна, 30-річна, зазнала поранень.

Російські війська застосували по області шість безпілотників типу «Герань-2», один FPV-дрон та два БпЛА, тип яких встановлюють.

У Богодухівському районі пошкоджено цивільне підприємство в селі Губарівка. В Ізюмському районі зазнали пошкоджень нежитлова будівля в Кам’янці та приватний будинок у Балаклії. У Лозівському районі пошкоджено будівлю в селі Нововолодимирське, а в Чугуївському – два приватні будинки в Малинівці.

Також протягом доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 124 людини. Від початку його роботи там зареєстрували 69 254 людини.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies