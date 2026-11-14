На Харківщині внаслідок обстрілів загинула жінка, ще двоє людей поранені

Також через вибух невідомого пристрою в Золочівській громаді загинула 60-річна жінка, ще одна жінка зазнала поранень.

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Протягом минулої доби, 13 листопада, російські війська завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу біля села Чорноглазівка Золочівської громади поранення отримав 34-річний чоловік.

Крім того, у селі Карасівка Золочівської громади вибухнув невідомий пристрій. Унаслідок цього загинула 60-річна жінка, ще одна, 30-річна, зазнала поранень.

Російські війська застосували по області шість безпілотників типу «Герань-2», один FPV-дрон та два БпЛА, тип яких встановлюють.

У Богодухівському районі пошкоджено цивільне підприємство в селі Губарівка. В Ізюмському районі зазнали пошкоджень нежитлова будівля в Кам’янці та приватний будинок у Балаклії. У Лозівському районі пошкоджено будівлю в селі Нововолодимирське, а в Чугуївському – два приватні будинки в Малинівці.

Також протягом доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 124 людини. Від початку його роботи там зареєстрували 69 254 людини.