У США танкер протаранив круїзний пароплав American Heritage

Після зіткнення евакуювали близько 130 пасажирів. 32 людини госпіталізували з нетяжкими травмами.

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У Новому Орлеані (США) вантажний танкер Atlantic Asphalt зіткнувся з пришвартованим пасажирським пароплавом American Heritage. Внаслідок удару круїзне судно перекинулося на бік і частково затонуло.

Про це повідомляють Reuters та BBC.

Аварія сталася 13 листопада. На борту American Heritage перебували близько 129 пасажирів та члени екіпажу. Після зіткнення люди почали самостійно залишати судно, а до рятувальної операції долучилися працівники порту, поліція, пожежники та екіпажі інших кораблів. Загалом вдалося врятувати близько 130 пасажирів.

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За даними BBC, 32 людини госпіталізували з травмами, які не становлять критичної загрози для життя. Загиблих немає, усіх, хто перебував на борту, вдалося знайти.

Мер Нового Орлеана Гелена Морено назвала порятунок людей "дивом на Міссісіпі" та подякувала рятувальникам, які допомагали пасажирам вибратися із судна.

Точну причину зіткнення встановлюють. Капітан берегової охорони США Мелані Бернем повідомила, що танкер, імовірно, втратив керування через несправність системи рульового управління.

На час пошуково-рятувальної операції рух суден Міссісіпі поблизу місця аварії зупинили. American Heritage належить компанії American Cruise Lines і може перевозити до 150 пасажирів. Пароплав завершував восьмиденний круїз річкою Міссісіпі.