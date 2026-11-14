Нинішній спалах став другим за масштабами в історії.

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У Демократичній Республіці Конго та інших країнах Африки продовжує поширюватися вірус Ебола. За шість місяців від початку спалаху кількість підтверджених випадків зараження перевищила 11 тисяч.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представників ООН.

За даними ООН, у деяких районах, які раніше були осередками поширення вірусу, кількість нових випадків зменшується. Зокрема, позитивну динаміку спостерігають у місті Буніа на сході Демократичної Республіки Конго.

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Водночас вірус продовжує поширюватися у віддалених сільських районах, куди медичним працівникам складніше дістатися.

Керівник програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Чікве Ігеквеазу заявив, що найбільшою перешкодою для боротьби з епідемією залишається погіршення безпекової ситуації.

За інформацією ВООЗ, від початку спалаху зафіксували близько 80 нападів на медичні заклади та працівників.

Спалах спричинений різновидом вірусу Ебола Бундібугіо, який виявили в середині травня. Проти цього різновиду наразі немає схвалених вакцин або специфічних методів лікування.

Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» розкритикувала заходи боротьби з епідемією. Її представники заявили про нестачу медичних матеріалів і попередили, що поширення вірусу залишається неконтрольованим.

Водночас спеціальний координатор ООН із питань боротьби з Еболою Жульєн Арнейс визнав складність ситуації через значну територію, охоплену спалахом. За його словами, попри небезпеку та логістичні труднощі, медичні команди можуть працювати приблизно 80% часу.

У жовтні стало відомо про поширення вірусу в Нігерії: його завезла жінка, яка на початку місяця повернулася з Уганди. Наразі відстежують 44 осіб, які контактували із хворою.

Уганда, де під час цього спалаху було зафіксовано 20 випадків захворювання і яка в липні оголосила про повну відсутність вірусу Ебола на своїй території, відкинула твердження Нігерії. 27 серпня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про завершення спалаху у цій країні.