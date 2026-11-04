У ПАР розпочалися місцеві вибори, партія Мандели може зазнати втрат

Популярність “Африканського національного конгресу”, який керує країною з моменту завершення апартеїду, протягом останнього десятиліття поступово знижувалася.

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У Південній Африці розпочалося голосування на муніципальних виборах, які можуть призвести до нових втрат для партії “Африканський національний конгрес” (АНК), повідомляє DW.

Популярність партії Нельсона Мандели, яка керує країною з моменту завершення апартеїду, протягом останнього десятиліття поступово знижувалася.

На попередніх місцевих виборах у 2021 році партія вперше отримала менш ніж 50% голосів, а опитування свідчать, що цього разу цей показник може впасти нижче 40%.

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Голосування відбувається на тлі зростання невдоволення станом державних послуг, зокрема, перебоями у постачанні води та електроенергії, а також високим рівнем злочинності, безробіттям і браком доступного житла.

У деяких передвиборчих кампаніях також значне місце посіло питання нелегальної міграції.

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Вибори, які розглядаються як індикатор суспільних настроїв напередодні загальнонаціональних виборів 2029 року, визначать, хто очолить вісім найбільших міст Південної Африки, а також 44 районні муніципалітети та 205 місцевих рад.

Важливою ареною боротьби є місто Йоганнесбург. Цим економічним центром наразі керує хитка коаліція на чолі з АНК, проте, згідно з опитуваннями, найбільшу кількість голосів тут може здобути ліберальний “Демократичний альянс” (DA) – друга за величиною політична сила Південної Африки.

“Демократичний альянс” висунув колишню лідерку партії Гелен Зілле кандидатом на посаду мера Йоганнесбурга. Також очікується, що DA збереже контроль над містом Кейптаун.

Серед інших регіонів, за якими пильно стежать, – Цване (де розташована адміністративна столиця Преторія) та портове місто Дурбан, де серйозну конкуренцію складає партія MK, пов’язана з колишнім президентом Джейкобом Зумою.