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Bloomberg: нафтовий ринок переповнений сирою нафтою, попри атаки на танкери

Надлишок пропозиції посилює тиск на нафтові ціни.

Bloomberg: нафтовий ринок переповнений сирою нафтою, попри атаки на танкери

Попри атаки Ірану на нафтові танкери поблизу Ормузької протоки, світовий ринок не відчуває дефіциту сирої нафти. Саудівська Аравія в жовтні збільшила видобуток до 10,5 млн барелів на добу, значно наростили виробництво також Ірак і Кувейт, а ОАЕ отримали можливість видобувати нафту без обмежень квотами ОПЕК, пише Bloomberg.

Водночас постачання з Перської затоки майже повернулися до довоєнного рівня завдяки альтернативним маршрутам і перевалці нафти між танкерами за межами Ормузької протоки.

Надлишок пропозиції спричинив падіння цін: нафтові ф’ючерси цього тижня в певний момент знизилися майже на 25% від початку місяця, а ціна Brent опускалася нижче 90 доларів за барель. За даними Міжнародного енергетичного агентства, вперше від початку війни пропозиція нафти перевищила попит. 

Цьому також сприяло зростання видобутку за межами Близького Сходу: виробництво у США вперше перевищило 14 млн барелів на добу, а Бразилія та Гаяна зафіксували рекордні показники. Водночас зниження цін пояснюється не лише збільшенням пропозиції, а й скороченням споживання: за оцінкою найбільшого незалежного нафтового трейдера Vitol Group, війна з Іраном зменшила світовий попит приблизно на 3 млн барелів на добу. Зокрема, імпорт нафти Китаєм у жовтні скоротився на 15% у річному вимірі, а європейські країни повідомили про значне падіння попиту на дизельне пальне.

Попри стабілізацію ринку, ситуація залишається нестійкою через загрози судноплавству. Атаки вже призвели до загибелі щонайменше одного моряка цього місяця, а розлита нафта забруднює узбережжя регіону. Крім того, витрати на транспортування залишаються високими: доставка американської нафти до Азії збільшує її вартість приблизно на 20%. Експерти попереджають, що нове загострення атак в Ормузькій протоці може знову порушити постачання та змінити ситуацію на нафтовому ринку.

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