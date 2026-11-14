В ООН обговорить заборону автономної зброї зі штучним інтелектом

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У Женеві 16 листопада розпочнеться конференція ООН, присвячена обмеженню автономних систем озброєння, здатних самостійно визначати та атакувати цілі без участі людини, пише AFP.

У межах конференції за Конвенцією про конкретні види звичайної зброї (CCW) учасники обговорять можливі заборони та обмеження використання летальних автономних систем озброєння (LAWS), які також називають "роботами-вбивцями".

За словами керівника напряму глобальних ризиків і новітніх загроз Женевського центру політики безпеки Жана-Марка Ріклі, такі системи можуть самостійно виявляти, обирати та атакувати цілі без втручання оператора.

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Він зазначив, що розвиток безпілотників зі штучним інтелектом дозволяє їм реагувати на зміни навколишнього середовища та обирати цілі, які не були визначені заздалегідь.

Позиції різних країн щодо використання автономної зброї відрізняються. Зокрема, США наголошують на необхідності належного рівня людського контролю під час її застосування.

Франція наполягає, що людина має залишатися учасником процесу ухвалення рішень. Країна забороняє повністю автономні летальні системи озброєння, але допускає використання частково автономних систем.

У серпні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич попередили про ризики дозволу машинам рішень щодо застосування летальної сили проти людей.

За їхніми словами, світ наблизився до моральної межі, за якою машини зможуть самостійно обирати людей як цілі.

Водночас експерти вважають, що переговори в Женеві охоплять лише частину проблем, пов'язаних із використанням штучного інтелекту у військовій сфері.

Зокрема, Ріклі звернув увагу на те, що ШІ дедалі активніше використовують не лише для безпосереднього керування озброєнням, а й для аналізу інформації та визначення потенційних цілей.

Дослідниця Французького інституту міжнародних відносин Лор де Русі-Рошгонд також застерегла від формального людського контролю, коли оператор лише погоджується з рішеннями, запропонованими автоматизованою системою.

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За даними AFP, автономні системи озброєння поки не набули масового поширення. Водночас аналітики вже фіксували їх застосування Росією під час війни проти України, а також США під час ударів по Ірану.

Заступник директора французького Агентства оборонного штучного інтелекту контрадмірал Венсан Себастьєн вважає, що автономність найближчим часом стане звичним явищем на полі бою.

Однак залишаються питання щодо надійності таких технологій. Зокрема, генеральний директор компанії Anthropic Даріо Амодей раніше заявляв, що сучасні передові системи штучного інтелекту ще недостатньо надійні для керування повністю автономною зброєю.

Попри це, експерти прогнозують зростання інтересу держав до таких технологій. Одним із перспективних напрямів вони називають рої безпілотників, які можуть одночасно атакувати противника великою кількістю апаратів.

У січні Міноборони Китаю назвало рої автономних дронів новим обличчям сучасної війни.

Дослідники попереджають, що країна, яка першою зробить повністю автономні летальні удари звичною військовою практикою, може вплинути на правила застосування таких технологій іншими державами.