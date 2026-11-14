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Microsoft заявила про повне відновлення роботи сервісів після глобального збою

Програмами Microsoft 365 користуються понад 430 мільйонів людей.

Microsoft заявила про повне відновлення роботи сервісів після глобального збою
Фото: EPA/UPG

Компанія Microsoft заявила про повне відновлення роботи своїх сервісів після масштабного збою, який спричинив значні перебої в роботі урядових установ, підприємств і державних служб у різних країнах світу, пише The Guardian.

Технологічна компанія повідомила, що відновила роботу сервісів для останніх клієнтів.

«Ми завершили роботу над усуненням першопричини інциденту та відновили обслуговування решти постраждалих клієнтів і регіонів. Подальші оновлення можна знайти за номером MO1550821 у центрі адміністрування Microsoft 365», – зазначили там.

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Збій у роботі Microsoft торкнувся пакета програм 365, зокрема Outlook і Teams.

Перебої вплинули на роботу державних установ, судів, медичних служб, підприємств, авіакомпаній і банків у багатьох країнах. Зокрема, уряди Японії, Сінгапуру та Австралії повідомили, що багатогодинний збій порушив роботу деяких їхніх структур.

У Великій Британії постраждали важливі державні служби: працівники лікарень були змушені переходити на паперову документацію, а суди терміново шукали факсимільні апарати.

Користувачі повідомляли про перебої в роботі сервісів Microsoft 365, зокрема Outlook, Teams та ШІ-помічника Copilot. Онлайн-сервіс моніторингу Downdetector заявив, що отримав повідомлення про збої від користувачів більш ніж у 70 країнах і територіях.

За інформацією на сайті компанії, програмами Microsoft 365 користуються понад 430 мільйонів людей. Перші проблеми почали з’являтися близько полудня в четвер у США та о 18:00 у Великій Британії.

У п’ятницю компанія перепросила за перебої та заявила, що збій не був пов’язаний ані з кібератакою, ані з агентами штучного інтелекту. За поясненням Microsoft, причиною стала проблема, що виникла під час попереднього оновлення пропускної здатності мережі та проявилася після нещодавньої зміни мережевих налаштувань.

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