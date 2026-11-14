Reuters: Китай і США обговорили зниження мит і торгівлю сільгосппродукцією

Китай і США провели перше засідання торговельної ради, під час якого обговорили взаємне зниження мит, торгівлю сільськогосподарською продукцією та виконання попередніх домовленостей. Конкретних результатів переговорів сторони поки не оголосили.

Про це повідомило Міністерство торгівлі Китаю, пише Reuters.

За інформацією китайського відомства, сторони обмінялися думками щодо реалізації результатів попередніх економічних і торговельних переговорів. Зокрема, йшлося про мита, взаємну угоду щодо їх зниження за принципом "30 млрд доларів за 30 млрд доларів" та торгівлю сільськогосподарською продукцією.

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У міністерстві не уточнили, чи вдалося досягти конкретних домовленостей. Водночас там зазначили, що Китай і США продовжать використовувати торговельну раду для врегулювання суперечностей і розширення співпраці.

Після вересневого саміту президентів Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа у Вашингтоні, сторони запропонували пакет взаємного зниження мит на загальну суму 60 млрд доларів. Він, зокрема, передбачає закупівлю Китаєм американської сільськогосподарської продукції приблизно на 17 млрд доларів. Однак остаточно план ще не затвердили.

За аналізом митних даних, проведеним Reuters на початку листопада, закупівлі Китаєм американської сільгосппродукції, за винятком сої, цього року можуть бути найнижчими за сім років.

Це відбувається попри домовленість про щорічний імпорт такої продукції на 17 млрд доларів до 2028 року.

Пекін неодноразово закликав Вашингтон виконати домовленість про взаємне зниження мит на 60 млрд доларів, називаючи її необхідною умовою для збільшення закупівель американської сільгосппродукції.