ЗМІ: Туск заявив, що Польща призупиняє внески на зброю для України через PURL

Серед причин глава уряду Польщі назвав високий бюджетний дефіцит і витрати на оборону в країні.

Польща вирішила призупинити внески до програми закупівлі європейськими країнами американського озброєння для України за програмою PURL ("Пріоритетний список потреб України". - Ред.).

Як пишуть DW та Суспільне, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Я передав пану генеральному секретарю (Марку Рютте-ред.) інформацію, що ми не будемо докладати грошей в цю хвилину до проєкту PURL — тобто європейські гроші за американську зброю для України, оскільки витрачаємо дуже багато на власні озброєння», – сказав він.

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Серед причин глава уряду Польщі назвав високий бюджетний дефіцит і витрати на оборону в країні.

Водночас Польща буде присутня у європейській переговорній групі щодо припинення війни Росії проти України, повідомив Туск. За його словами, європейські лідери під час неформального саміту ЄС у Дубліні підтримали ідею формату E5, який об'єднає Великобританію, Францію, Німеччину, Італію та Польщу разом з лідерами інституцій ЄС для координації ролі Європи в переговорах.

Крім того, зазначив Туск, у переговорній групі буде президент Європейської Ради Антоніу Кошта, який висловлюватиме спільну європейську позицію. Також очікується, що у переговорному процесі візьмуть участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та посадовці країн-членів, зокрема радники з національної безпеки.

Механізм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) оголосили 14 липня 2025 року президент США Дональд Трамп і генсек НАТО Марк Рютте після того, як Вашингтон відмовився й далі безоплатно передавати Україні зброю. У рамках механізму американське озброєння для ЗСУ оплачують європейські країни та Канада. Ідеться про продукцію, якої немає в європейській оборонній промисловості, або про таку, яку США можуть поставити швидше за європейських партнерів і Канаду.