Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
ГоловнаСвіт

Італія оштрафувала Meta на $887 млн за доступ до фото користувачів Android без їхньої згоди

Компанія має 60 днів, щоб вимкнути цю функцію. 

Італія оштрафувала Meta на $887 млн за доступ до фото користувачів Android без їхньої згоди
Логотип Meta
Фото: EPA/UPG

Італійський регулятор із захисту персональних даних оштрафував компанію Meta Platforms на 805 мільйонів євро ($887 мільйонів) за доступ до фотографій і відео користувачів Android без їхньої згоди та належного інформування.

Про це повідомляє Reuters.

За даними регулятора, Meta отримувала доступ до фото і відео в особистих галереях користувачів через функцію застосунку Facebook, яка пропонувала їм контент для публікації.

Тепер компанія має 60 днів, щоб вимкнути цю функцію за замовчуванням і запровадити окремий механізм отримання згоди користувачів.

Офіційно Meta поки не коментувала рішення. 

Раніше, в жовтні, суд у США оштрафував Meta на $25 млрд за обман щодо конфіденційності даних користувачів. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies