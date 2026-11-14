Італія оштрафувала Meta на $887 млн за доступ до фото користувачів Android без їхньої згоди

Італійський регулятор із захисту персональних даних оштрафував компанію Meta Platforms на 805 мільйонів євро ($887 мільйонів) за доступ до фотографій і відео користувачів Android без їхньої згоди та належного інформування.
Про це повідомляє Reuters.
За даними регулятора, Meta отримувала доступ до фото і відео в особистих галереях користувачів через функцію застосунку Facebook, яка пропонувала їм контент для публікації.
Тепер компанія має 60 днів, щоб вимкнути цю функцію за замовчуванням і запровадити окремий механізм отримання згоди користувачів.
Офіційно Meta поки не коментувала рішення.
Раніше, в жовтні, суд у США оштрафував Meta на $25 млрд за обман щодо конфіденційності даних користувачів.