Reuters: Трамп повідомив радникам, що може утриматися від ударів по Ірану за відсутності нових провокацій

Президент США Дональд Трамп останніми днями повідомив високопосадовцям своєї адміністрації, що може утриматися від нових ударів по Ірану, якщо Тегеран або підтримувані Іраном єменські хусити не вдаватимуться до нових провокацій. Про це повідомили агенцію Reuters три джерела, обізнані із ситуацією.

Видання пише, що Трамп поки не визначився щодо подальших дій, коливаючись між погрозами відновити військову кампанію та намірами припинити бойові дії. На його позицію впливають заклики союзників у регіоні не повертатися до повномасштабної війни.

Зокрема, Саудівська Аравія та Туреччина переконували американського президента не поновлювати атаки. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман наголошував, що економічні санкції вже завдають шкоди Ірану, тому нові удари не потрібні.

Водночас війна залишається непопулярною у США: 55% американців вважають її невиправданою через витрати, а віцепрезидент Джей Ді Венс пов’язав із нею поразку республіканців на проміжних виборах. Американська розвідка оцінює, що морська блокада та економічні санкції продовжують послаблювати іранську економіку, а військові США намагаються також перекрити постачання зброї та підсанкційних товарів до Ірану суходолом і через Каспійське море.

Попри можливість дипломатичного стримування, США зберігають готовність до ескалації: найближчими днями на Близький Схід має прибути третій авіаносець, а серед можливих цілей нових ударів розглядаються підземні ядерні об’єкти Ірану. Водночас американська розвідка вважає, що відновлення атак навряд чи суттєво змінить переговорну позицію Тегерана.

Додатковим чинником стримування можуть бути проблеми із запасами озброєння: за даними Reuters, США використали майже всі високоточні боєприпаси великої дальності, і ці запаси досі не поповнили. Натомість ізраїльські представники продовжують закликати адміністрацію Трампа розпочати нову військову кампанію проти Ірану. Сам Трамп заявляє, що США вже отримали від переговорів усе можливе, однак остаточного рішення щодо відновлення ударів поки не оголосив.