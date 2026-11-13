Зеленський зустрівся з міськими головами українських міст

Обговорили зокрема підготовку міст та громад до зимового періоду.

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Володимир Зеленський зустрівся з мерами українських міст. Це була перша зустріч в форматі діалогу, проте президент анонсував такий формат на регулярній основі.

Про це повідомив президент України на своїй сторінці в Telegram.

Окрім міських голів, був присутній також виконавчий директор Асоціації міст України, президентка Української асоціації районних та обласних рад і премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Основною темою зустрічі була підготовка українських міст і громад до зимового періоду. Обговорили теперішні та можливі майбутні виклики та як на них реагувати на всіх рівнях влади.

"Ключове – щоб з кожного регіону та міста оперативно надходила реальна інформація по тому, що відбувається на місцях, і були відповідні рішення", - зазначив Зеленський.

Обговорили також пошук механізмів допомоги людям, які можуть опинитись у складних обставинах упродовж зими.