Зеленський зустрівся з міськими головами українських міст

Володимир Зеленський зустрівся з мерами українських міст. Це була перша зустріч в форматі діалогу, проте президент анонсував такий формат на регулярній основі.
Про це повідомив президент України на своїй сторінці в Telegram.
Окрім міських голів, був присутній також виконавчий директор Асоціації міст України, президентка Української асоціації районних та обласних рад і премʼєр-міністр Сергій Корецький.
Основною темою зустрічі була підготовка українських міст і громад до зимового періоду. Обговорили теперішні та можливі майбутні виклики та як на них реагувати на всіх рівнях влади.
"Ключове – щоб з кожного регіону та міста оперативно надходила реальна інформація по тому, що відбувається на місцях, і були відповідні рішення", - зазначив Зеленський.
Обговорили також пошук механізмів допомоги людям, які можуть опинитись у складних обставинах упродовж зими.
- Зеленський розкритикував ситуацію з електропостачанням в Броварах і Білій Церкві та неправдиві звіти від влади. Він провів "жорстку" розмову з урядовцями на селекторі.