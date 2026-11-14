Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни на тлі розслідування НАБУ і САП діяльності злочинної організації, в причетності до якої підозрюють окремих співробітників СБУ і Нацполіції. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 13 листопада.

Він зазначив, що ні ексміністр внутрішніх справ Ігор Клименко, ні нинішній його наступник Іван Вигівський та в.о. голови СБУ Олександр Поклад «не мають до цього ніякого відношення». Відповідну інформацію його передали антикорупційні органи.

«Про ті прізвища, які звучать на плівках – Клименко тощо – я напряму запитав в антикорів: "У вас щось є на них?" – "Ні. Ні в Ляшка, ні в Клименка, ні в Арахамії ніякого відношення до якихось контактів з цими людьми немає"», – сказав він.

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Президент сказав, що організація «Хімпром» уже діє в Польщі і намагається розпочати діяльність в Німеччині.

«Я впевнений, що цей напрям точно працює не без підтримки спецслужб і не тільки "рускіх". Це люди з необмеженим фінансовим потоком, які намагаються “купувати” людей в різних інституціях роками – і не тільки в Україні», – вважає Володимир Зеленський.

Контекст

4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття ще однієї злочинної організації, діяльність якої розслідували під час спецоперації «Карфаген». Першу організацію викрили на початку вересня. Вона діяла в Офісі генпрокурора і займалася забезпеченням роботи колцентрів в обмін на регулярну неправомірну вигоду, а також – легалізацією незаконно здобутих коштів.

Друга організація об'єднала одразу декілька правоохоронних органів і представників кримінального світу. НАБУ стверджує, що до неї причетні окремі представники СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора. Організатором є тричі судимий громадянин, який для злочинної діяльності користувався давнім зв'язками з земляками-правоохоронцями з Житомирської області.

Ще один ключовий підозрюваний, «Мексиканець», має давнє кримінальне минуле. За версію слідства, він займався розпосюдженням наркотиків через мережу магазині U420, яка відкрито діяла в різних містах України. Мережу закрили після розслідування Bihus.info: журналісти з'ясували, що в товарах були заборонені речовини. На перехоплених НАБУ розмовах члени організації обговорювали помсту Денису Бігусу – облиття його кислотою. Також вони обговорювали розправу з лідерами громадської думки.

Ще один вид діяльності організації – підробка євро. Зловмисники облаштували справжній поліграфічний цех, в якому виготовляли підробні купюри.

Також вони займалися катуваннями і викраденням людей на замовлення. Не лише в Україні, а й за кордоном.