Зеленський: США запитали в України про готовність вивести війська з Донбасу в разі прийняття до НАТО

Президент сказав, що в разі надання Україні сильних і чітких гарантій безпеки питання територій можуть винести на референдум. Але визнавати українську землю частиною Росії Київ не буде.

Представники США запитали в України, чи готова вона вивести війська з Донбасу, якщо її приймуть до НАТО. Якщо партнери дадуть зобов'язання сильних гарантій, то питання територій можуть винести на розгляд громадян України. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами 13 листопада.

За його словами, на минулих переговорах Штати вперше поставили таке запитання. Україна раніше неодноразово казала, що не відступатиме і не віддаватиме свої землі терористам.

Зараз Україна і партнери обговорюють цілісний безпековий пакет із конкретними гарантіями безпеки від НАТО і ЄС, сильною армією України з відповідною кількістю військових, зброєю, фінансовою підтримкою Плану відновлення з чіткими джерелами.

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«Якщо Американська сторона нам саме це підтвердить разом з іншими колегами по НАТО, то тоді я запитаю думку нашого суспільства: приймаємо чи не приймаємо? Я не маю права цього не зробити на свій розсуд. Але потрібна конкретика, якої наразі ще немає, і все це в обговоренні», – сказав він.

Однак Україна в жодному разі не визнаватиме окуповані території частиною Росії.

«Якщо буде така пропозиція, я як Президент вийду у відкритий діалог із суспільством і скажу: "Дивіться, ось де ми знаходимося, ось як всі партнери об'єдналися і ось вони бачать це далі так". Безумовно, без будь-якого визнання окупованих територій Росією», – сказав він.

Зеленський сказав представникам США, що вірити Росії не можна – її лідер просто ускладнює медіацію і віддаляє закінчення війни: «Коли Путін каже щось про державні кордони, це ж точно не зменшення території Росії, правильно? Тому віри товаришу в Кремлі немає».

Членство в НАТО зменшило б ймовірність повторної агресії проти України, вважає Володимир Зеленський. Він назвав необхідним мінімумом надання Україні гарантій безпеки за прикладом 5 Статті НАТО.

«Вони кажуть: це двосторонні гарантії безпеки. Схожі на те, що має Ізраїль. Їх мають деякі інші країни. А як щодо Близького Сходу? Що там було? Там були американські гарантії безпеки. Ми не знаємо, які саме, але деякі арабські країни та Сполучені Штати мають якісь домовленості, і там є американська присутність, їм допомагають американська авіація, американський флот, там є американські бази. І коли Іран напав на ці країни, то атакував ці бази. І як ми всі пам’ятаємо – щоб захистити бази, захищали і територію за допомогою відповідної ППО, за допомогою "петріотів2 та інших засобів. Тобто це теж варіант того, як можуть працювати певні гарантії безпеки», – сказав президент.

Зеленський водночас не впевнений, що це точно спрацює, бо НАТО в єдності спрацювало лише раз, після теракту в США 2001 року.

За словами президента, Данія та «країни-нордіки» підтримують членство України в НАТО. Україна може посилити Альянс, і Зеленський вважає, що питання членства знову на порядку денному.