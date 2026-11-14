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На Київщині через російську атаку загорілися склади

Пожежа виникла у Вишгородському районі внаслідок ранкової атаки безпілотників.

На Київщині через російську атаку загорілися склади
Наслідки атаки на Київщину, 5 серпня
Фото: ДСНС Київщини

У Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомили у Київській ОВА.

За інформацією ОВА, складські приміщення пошкоджені внаслідок ранкової атаки російських безпілотників.

На місці працюють підрозділи ДСНС. Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

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