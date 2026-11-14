На Київщині через російську атаку загорілися склади

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомили у Київській ОВА.

За інформацією ОВА, складські приміщення пошкоджені внаслідок ранкової атаки російських безпілотників.

На місці працюють підрозділи ДСНС. Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.