Дев'ятирічний хлопчик зазнав важких поранень і перебуває в реанімації, також постраждав поліцейський, який прибув на місце атаки.

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Уранці 14 листопада російські війська атакували Глухів на Сумщині безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали троє людей, серед них дев’ятирічний хлопчик.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Російський ударний БпЛА влучив у приватний будинок. Поранення отримали жінка та її дев’ятирічний онук. Хлопчик зазнав важких травм і перебуває в реанімаційному відділенні. Медики надають йому необхідну допомогу.

Також унаслідок повторного удару постраждав поліцейський, який прибув на місце атаки, щоб допомогти людям.