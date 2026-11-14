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На Чернігівщині росіяни атакували АЗС, сільгосппідприємство та енергетичну інфраструктуру

У Городні внаслідок атаки постраждав 41-річний чоловік. У Новгороді-Сіверському пошкоджені будинки, автомобілі, трактор та обладнання підприємства.

На Чернігівщині росіяни атакували АЗС, сільгосппідприємство та енергетичну інфраструктуру
Фото: Чернігівська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Чернігівську область безпілотниками типу "Герань". Під ударами опинилися Новгород-Сіверська, Городнянська та Ріпкинська громади.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

З самого ранку та вдень росіяни атакували Новгород-Сіверський. Унаслідок ударів пошкоджені будинок, транспортні засоби, легкові автомобілі та трактор. Ще одне влучання припало на сільськогосподарське підприємство – там пошкоджене обладнання, а також оселя поруч.

Під ударом була й Городнянська громада. У самій Городні внаслідок російської атаки постраждав 41-річний цивільний чоловік. В одному із сіл громади російський безпілотник влучив в автозаправну станцію. Пожежу ліквідували рятувальники.

Увечері російські війська також атакували АЗС у Ріпкинській громаді.

Крім того, протягом доби армія РФ знову завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі області.

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