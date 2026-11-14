На Полтавщині через негоду без світла залишилися близько 2 тисяч абонентів

На Полтавщині через несприятливі погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла залишилися близько 2 тисяч абонентів у 13 населених пунктах.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Знеструмлення зафіксували у Кременчуцькій, Решетилівській, Карлівській, Кобеляцькій, Лубенській та Миргородській громадах.
Фахівці АТ "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням електропостачання.
- У частині Сумської області сталося масштабне аварійне знеструмлення. Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії та заживленням споживачів.