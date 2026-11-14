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На Полтавщині через негоду без світла залишилися близько 2 тисяч абонентів

Аварійні відключення охопили 13 населених пунктів у шести громадах області.

На Полтавщині через негоду без світла залишилися близько 2 тисяч абонентів
Фото: /mykyivregion.com.ua

На Полтавщині через несприятливі погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла залишилися близько 2 тисяч абонентів у 13 населених пунктах.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Знеструмлення зафіксували у Кременчуцькій, Решетилівській, Карлівській, Кобеляцькій, Лубенській та Миргородській громадах.

Фахівці АТ "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням електропостачання.

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