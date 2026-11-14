На Донеччині внаслідок атаки FPV-дрона загинула жінка

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У Краматорському районі Донецької області внаслідок атаки російського FPV-дрона загинула жінка. Її фрагменти тіла рятувальники виявили під час гасіння пожежі.

Про це повідомили у ДСНС УКраїни.

Учора російські війська атакували FPV-дроном селище Ясна Поляна. Внаслідок удару загорілися три приватні житлові будинки.

Пожежу локалізували на площі 240 квадратних метрів. Однак через загрозу повторного обстрілу рятувальники були змушені припинити роботи.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 364 людини, у тому числі 34 дитини.