Сили безпілотних систем уразили за добу 4 танки та 10 бронемашин росіян

Протягом доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 1139 цілей російських військ. Серед них — чотири танки, 10 бойових броньованих машин та 437 окупантів, з яких 238 ліквідовано.
Про це повідомили у Силах безпілотних систем.
Серед уражених цілей противника також:
- 28 точок вильоту дронів;
- сім радіолокаційних станцій та засобів радіоелектронної боротьби;
- 33 одиниці автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;
- три артилерійські системи, зокрема одну самохідну артилерійську установку та одну реактивну систему залпового вогню;
- 396 укриттів та бліндажів;
- 111 безпілотників типу «коптер», «крило», «Шахед» та «Гербера».
З початку листопада, з 1 до 13 числа, підрозділи угруповання СБС уразили 27 815 цілей противника. Серед них – 8601 одиниця особового складу.