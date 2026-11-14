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Сили безпілотних систем уразили за добу 4 танки та 10 бронемашин росіян

Загалом підрозділи угруповання СБС уразили 1139 цілей противника.

Сили безпілотних систем уразили за добу 4 танки та 10 бронемашин росіян
запуск БпЛА
Фото: скриншот відео

Протягом доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 1139 цілей російських військ. Серед них — чотири танки, 10 бойових броньованих машин та 437 окупантів, з яких 238 ліквідовано.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем.

Серед уражених цілей противника також:

  • 28 точок вильоту дронів;
  • сім радіолокаційних станцій та засобів радіоелектронної боротьби;
  • 33 одиниці автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;
  • три артилерійські системи, зокрема одну самохідну артилерійську установку та одну реактивну систему залпового вогню;
  • 396 укриттів та бліндажів;
  • 111 безпілотників типу «коптер», «крило», «Шахед» та «Гербера».

З початку листопада, з 1 до 13 числа, підрозділи угруповання СБС уразили 27 815 цілей противника. Серед них – 8601 одиниця особового складу.

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