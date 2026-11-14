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Росіяни атакували енергооб’єкт на Одещині: майже 50 тисяч мешканців залишилися без світла

Унаслідок удару пошкоджено об’єкт ДТЕК «Одеські електромережі» на півночі області.

Росіяни атакували енергооб’єкт на Одещині: майже 50 тисяч мешканців залишилися без світла
Електрична підстанція
Фото: Elektrilevi

Вранці російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Одещині. Через атаку майже 50 тисяч мешканців залишилися без електропостачання.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини. Вранці росіяни нанесли удар по обʼєкту ДТЕК Одеські електромережі на півночі області", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки майже 50 тисяч мешканців залишилися без світла. 

Енергетики вже розпочали ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для мешканців.

  • У частині Сумської області сталося масштабне аварійне знеструмлення. Причини знеструмлення та інші деталі не розголошують із міркувань безпеки. Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії та заживленням споживачів.
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