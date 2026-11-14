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Вранці російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Одещині. Через атаку майже 50 тисяч мешканців залишилися без електропостачання.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини. Вранці росіяни нанесли удар по обʼєкту ДТЕК Одеські електромережі на півночі області", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки майже 50 тисяч мешканців залишилися без світла.

Енергетики вже розпочали ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для мешканців.