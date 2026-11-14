The Telegraph: Росія модернізувала ракети "Іскандер" для ударів по енергетиці України

Нові оптичні та радіолокаційні головки самонаведення дозволяють ракетам змінювати траєкторію перед ударом і обходити українські засоби РЕБ.

Російські війська оснастили балістичні ракети "Іскандер" новими системами наведення, які дають змогу коригувати їхній курс під час польоту.

За даними видання The Telegraph, цю технологію вже застосовували під час ударів по мостах у Києві.

Як пише видання, модернізовані ракети отримали оптичні та радіолокаційні головки самонаведення. Вони сканують місцевість за кілька секунд до вибуху бойової частини та дозволяють ракетам змінювати напрямок на фінальному етапі польоту.

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За словами радника президента України Сергія Бескрестнова, нові системи забезпечують точність у межах кількох метрів. Їх, зокрема, використовували під час нещодавніх атак на мости в Києві.

Унаслідок ударів були порушені транспортні сполучення між правим і лівим берегами столиці. Минулого тижня чотири балістичні ракети влучили в Північний міст за одну ніч.

Видання зазначає, що Росія протягом кількох тижнів намагалася пошкодити вісім основних мостів столиці за допомогою реактивних безпілотників, а згодом почала застосовувати балістичні ракети.

Професор військової стратегії та технологій Берлінської школи управління імені Герті Мауро Джиллі пояснив, що нова система може усунути одну з основних особливостей балістичних ракет – похибку під час польоту. Раніше на завершальному етапі траєкторія таких ракет значною мірою залежала від сили тяжіння, а тепер вони можуть коригувати напрямок.

Водночас він наголосив, що російські атаки не змогли зруйнувати київські мости, і зробити це, ймовірно, буде складно. Проте удари вже спричинили перебої в транспортному сполученні, ускладнили роботу громадського транспорту та призвели до тривалих заторів.

Окрім мостів, Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. За словами представника аналітичного центру GLOBSEC Максима Безносюка, Москва намагається розділити українську енергосистему на ізольовані частини вздовж Дніпра, щоб вони не могли перерозподіляти електроенергію між регіонами.