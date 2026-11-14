Президент: кандидатури генпрокурора зараз немає, дописи Кравченка не читаю, бо нема часу на художню літературу

Президент Володимир Зеленський поки що не має кандидатури нового генерального прокурора. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 13 листопада.

Він зазначив, що в.о. генпрокурора почав працювати лише нещодавно, і, можливо, «себе покаже». Кандидатуру повноцінного очільника на розгляд Верховної Ради Володимир Зеленський запропонує, як тільки визначиться.

Стосовно дописів ексгенпрокурора Руслана Кравченка, який виїхав за кордон іще до офіційного звільнення, президент сказав:

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«У Кравченка нічого не читав. По-перше, немає часу читати художню літературу. Він не є вже Генеральним прокурором, тому не слідкую за його життям. Я чув, що він звинуватив мене і Офіс, НАБУ і САП в переслідуванні. Окей. Оце я чув. Більше нічого не чув», – сказав він.

Руслан Кравченко в вересні заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу, і з'ясувалося, що зробив він це вже після виїзду з України під приводом відрядження. В ОГП згодом заявили, що такої підозри не існує. Кравченко періодично робить дописи зі звинуваченнями в переслідуванні.

З 17 вересня в.о. генпрокурора є Антон Ковальський – колишнього керівника обласної прокуратури Хмельниччини.

Президент зробив подання на звільнення Кравченка вже після того, як той виїхав за кордон. Хоча він написав заяву на звільнення ще раніше, після розмови з Зеленським на тлі розслідування діяльності в Офісі генпрокурора злочинної організації, що за хабарі сприяла роботі шахрайських колцентрів.