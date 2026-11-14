Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
ГоловнаПолітика

Президент: кандидатури генпрокурора зараз немає, дописи Кравченка не читаю, бо нема часу на художню літературу

Зеленський сказав, що Верховна Рада отримає кандидатуру нового генпрокурора щойно буде відповідний кандидат. 

Президент: кандидатури генпрокурора зараз немає, дописи Кравченка не читаю, бо нема часу на художню літературу
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський поки що не має кандидатури нового генерального прокурора. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 13 листопада. 

Він зазначив, що в.о. генпрокурора почав працювати лише нещодавно, і, можливо, «себе покаже». Кандидатуру повноцінного очільника на розгляд Верховної Ради Володимир Зеленський запропонує, як тільки визначиться.

Стосовно дописів ексгенпрокурора Руслана Кравченка, який виїхав за кордон іще до офіційного звільнення, президент сказав:

Реклама

«У Кравченка нічого не читав. По-перше, немає часу читати художню літературу. Він не є вже Генеральним прокурором, тому не слідкую за його життям. Я чув, що він звинуватив мене і Офіс, НАБУ і САП в переслідуванні. Окей. Оце я чув. Більше нічого не чув», – сказав він. 

Руслан Кравченко в вересні заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу, і з'ясувалося, що зробив він це вже після виїзду з України під приводом відрядження. В ОГП згодом заявили, що такої підозри не існує. Кравченко періодично робить дописи зі звинуваченнями в переслідуванні.

З 17 вересня в.о. генпрокурора є Антон Ковальський – колишнього керівника обласної прокуратури Хмельниччини.

Президент зробив подання на звільнення Кравченка вже після того, як той виїхав за кордон. Хоча він написав заяву на звільнення ще раніше, після розмови з Зеленським на тлі розслідування діяльності в Офісі генпрокурора злочинної організації, що за хабарі сприяла роботі шахрайських колцентрів.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies