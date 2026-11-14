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Зеленський прокоментував заяву Путіна про «гуманітарну місію» в Костянтинівці

Росія раніше використала місію в Олешках для посилення позицій. 

Зеленський прокоментував заяву Путіна про «гуманітарну місію» в Костянтинівці
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Фейсбук

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Владіміра Путіна про готовність провести «гуманітарну місію» в Костянтинівці, за яку півтора роки тривають бої. Він назвав це рефлексією на те, що Росія не змогла захопити це місто.

Путін просто хоче, щоб українська армія вийшла з Костянтинівки, аби Росія її окупувала. На зустрічі з журналістами Володимир Зеленський сказав, що пояснив Сполученим Штатам свою позицію стосовно цього міста. 

«Абсолютно примітивний хід, бо інакше він це місто отримати не може», – вважає Зеленський.

У Костянтинівці є і українські, і російські військові. 

«Ми робили все, щоб дати цивільним звідти вийти. Евакуюємо за першої можливості. І це росіяни – хто там вбиває все живе. Якщо ми віддамо Костянтинівку, наступними їхніми кроками будуть інші міста Донбасу. У цьому полягає філософія цієї ідеї. В Олешках у нас був один успіх – найважливіший: людей розблокували, але не забувайте, хто їх заблокував і для чого? “Рускі” заблокували людей, розмістили там міни. Люди залишилися без їжі. Я попросив наших хлопців за допомогою дронів доставити їм їжу, воду тощо – і люди там отримували їжу та воду. Потім через американську команду Меланія Трамп запропонувала від щирого серця цю ідею, щоб справді врятувати цих людей. І це чудово, що ми розблокували і вивезли звідти. Але якщо подивитися на супутникові знімки, то ви побачите, що росіяни привезли туди багато різної зброї та посилили позиції в Олешках. А що тоді буде з Костянтинівкою?» – зазначив президент. 

Він додав, що якби Росії були важливі життя цивільних, вона могли б запропонувати якісь подібні операції в селах, які поблизу Олешок. Головком Михайло Драпатий склав список з таких населених пунктів – їх близько восьми. Список передали США, але Росія не запропонувала жодного рішення для них, натомість згадала про Костянтинівку. 

  • Генштаб Збройних Сил заявив про використання ворогом режиму тиші в Олешках і довкола них одразу після завершення місії. Про те, як саме окупанти посилилися під час порятунку цивільних українців, читайте в інтерв'ю Тетяни Негоди: «Євген Воронецький, бригада "Борисфен": "Режим тиші в Олешках відкинув нас на два місяці назад"».
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