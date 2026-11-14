Президент Володимир Зеленський вважає «підготовленою історією» провокації в Петропавлівській Борщагівці, коли натовп людей оточив будівлю, яку використовувала Національна гвардія. Такий висновок він зробив після ознайомлення з матеріалами справи, сказав президент на зустрічі з журналістами 13 листопада.

Він додав, що відповіді про те, що сталося, мають дати правоохоронці. Але, на його думку, все було підготовано заздалегідь, хоча серед учасників були й звичайні люди.

«Усі бачили жінку, яка все це почала, і мали змогу подивитись – хто вона, яка у неї мотивація», – прокоментував Володимир Зеленський.

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Контекст

У селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебували військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. У будівлі перебували мобілізовані та декілька військових після СЗЧ.

Біля будівлі з військовими швидко зібрався натовп, оскільки заклик до допомоги «травмованим» мобілізованим активно поширювали в соцмережах. З'ясувалося, що виклик до поліції з повідомленням про недопуск до громадянина зробила жінка, що представилася медиком швидкої, але вона ним не була. Метою було «витягти» одного з військових після СЗЧ.

Натовп вимагав видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину, були сутички з правоохоронцями. Деякі люди поводилися агресивно, зокрема стосовно командувача Півненка. Розбиратися в ситуації приїхав голова Офісу президента Кирило Буданов. Людей, що представилися родичами мобілізованих, Півненко провів до будівлі й показав, що там немає «катівні», як заявляли в соцмережах. Конфлікт тривав до пізньої ночі.

Жінку, яка вдавала медика швидкої допомоги і зробила заяву про катування людей у підвалі, затримали. З'ясувалося, що за три дні до інциденту вона разом з водієм провела розвідку місцевості біля будинку, який використовувала НГУ. Ця жінка заздалегідь придбала авто швидкої допомоги і вбралася в форму медика.

Голова ОП генерал Буданов сказав, що на момент його прибуття вже було розбито три машини, зібрався натовп приблизно в 500 людей. Він заявив, що був сторонній вплив на ці події.

В 1-му корпусі НГУ засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців НГУ, водночас застерегли громадян від перешкоджання роботі військових частин.