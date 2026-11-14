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В Естонії розповіли деталі удару Сил оборони по російському корвету "Наро-Фомінськ"

Під час атаки українські дрони ненадовго заходили в повітряний простір південно-східної Естонії та над Фінською затокою.

В Естонії розповіли деталі удару Сил оборони по російському корвету "Наро-Фомінськ"
Пожежа в Усть-Лузі РФ
Фото: Фото: Exilenova+

Українські безпілотники завдали кількох ударів по російському корвету "Наро-Фомінськ" Балтійського флоту РФ під час атаки на порт Усть-Луга в Ленінградській області. Внаслідок влучань корабель зазнав пошкоджень, а для його буксирування до Санкт-Петербурга знадобилося додаткове судно.

Про це розповів заступник командира дивізії Сил оборони Естонії полковник Арон Калмус під час брифінгу Міністерства оборони Естонії, пише ERR.

За словами Калмуса, під час атаки українські дрони ненадовго заходили в повітряний простір південно-східної Естонії та над Фінською затокою. Безпілотники перебували над територією країни лише кілька хвилин. Естонські військові стежили за ситуацією.

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Дрони не збивали, оскільки вони летіли поблизу кордону. За словами полковника, уламки безпілотників або боєприпаси могли впасти на територію Росії, що створило б ризик ескалації.

Окремо Калмус розповів про ураження корвета "Наро-Фомінськ". За його словами, у корабель влучило кілька українських безпілотників. Унаслідок атаки були загиблі та поранені.

Спочатку корвет намагався рухатися до Санкт-Петербурга самостійно, однак згодом зупинився через пошкодження. До нього прибуло додаткове судно супроводу, разом із яким корабель продовжив рух.

Калмус також зазначив, що цей тип корветів не призначений для протиповітряної оборони. Його основні завдання – завдання ударів на великі відстані та супровід. Зокрема, кораблі цього класу оснащені крилатими ракетами "Калібр" і протикорабельними ракетами "Онікс".

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