Глава Міноборони України обговорив із британським колегою новий пакет військової допомоги й постачання боєприпасів

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Міністр оборони України Євгеній Хмара провів переговори з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом напередодні засідання у форматі "Рамштайн". Сторони обговорили наступний пакет військової допомоги та можливості прискорення постачання озброєння.

Про це повідомили у Міноборони України.

Під час розмови сторони обговорили деталі наступного пакета допомоги, у якому врахували критичні потреби України.

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Окремо йшлося про посилення авіаційних спроможностей українських сил, зокрема постачання боєприпасів для літаків.

Євгеній Хмара подякував британській стороні за нещодавню передачу ракет LMM. Також міністри розглянули можливості прискорення поставок засобів, ефективних для знищення реактивних безпілотників.

Ще однією темою переговорів стало створення спільних оборонних підприємств. За словами Хмари, робота над відповідними домовленостями триває.

"Україна вже розвиває спільні виробництва з низкою країн та працює над запуском нових. Один із пріоритетів на 2027 рік – розвиток оборонно-промислових комплексів України та країн-партнерів. Для партнерів це можливість посилити Україну та прискорити розвиток власної оборонної промисловості", – наголосив міністр.