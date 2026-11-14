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ЗМІ: Радев заявив, що Болгарія не надаватиме Україні нову фінансову допомогу

Також, за словами премʼєра, країна припиняє постачання зброї і боєприпасів із військових складів.

ЗМІ: Радев заявив, що Болгарія не надаватиме Україні нову фінансову допомогу
Президент Болгарії Румен Радев
Фото: EPA/UPG

Болгарія не надаватиме Україні нову фінансову допомогу на закупівлю озброєння та припиняє постачання зброї і боєприпасів із військових складів. Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев журналістам у Дубліні.

Його цитує Радіо Свобода

Як повідомляє видання, Радев сказав,що стосовно Болгарії наразі діє процедура надмірного дефіциту бюджету. Країна стикається з труднощами щодо своїх резервів, тому в нинішніх умовах вона не може надати допомогу.

«Що стосується фінансової допомоги, ми самі перебуваємо в процедурі надмірного дефіциту, і пані Урсула фон дер Ляєн неодноразово просила нас знизити дефіцит нижче ліміту в 3%», – сказав прем’єр.

Румен Радев часто висловлював проросійські позиції, особливо після початку широкомасштабної агресії Росії проти України. Він кілька разів звинувачував Європу у війні, що триває.

  • У жовтні уряд країни повідомив, що утримається від подальшого фінансування летальної зброї для України через Європейський фонд миру (EPF) і фінансуватиме лише нелетальну допомогу.
  • Рішення обґрунтували стратегічним інтересом Болгарії "у припиненні бойових дій поблизу її кордонів, а також на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, водночас виступаючи проти тривалого військового протистояння".
  • Болгарія раніше озвучувала відмову від надання нашій державі різних видів допомоги. Країна вийшла з «коаліції охочих», також дистанціювалася від антибалістичної коаліції.
  • Влітку цього року Болгарія відмовилася надавати військову допомогу Україні при тому, що є лідером у Європі з виробництва боєприпасів радянського зразка.
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