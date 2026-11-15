WSJ: Іран відновлює ракетний арсенал після ударів США та Ізраїлю і точніше атакує завдяки допомозі РФ

Іран має від 1500 до 2500 ракет, які може використати для ударів по американських цілях та об’єктах союзників США в разі відновлення війни. Про це з посиланням на американських посадовців, які ознайомлені з даними розвідки, пише The Wall Street Journal.

За словами чиновників, ця оцінка не є цілком точною, оскільки складно підрахувати ракети, які зберігаються на складах або вже готові до запуску. Водночас вони наголошують, що Іран має значний ракетний арсенал.

Попри удари США та Ізраїлю по підприємствах із виробництва ракет, Тегеран продовжує поповнювати запаси. Однак цей процес відбувається повільніше, ніж до війни, переважно завдяки використанню накопичених комплектуючих. Крім того, Іран має значну кількість безпілотників і ракет малої дальності.

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Як зазначає WSJ, ці дані суперечать заявам представників адміністрації президента США Дональда Трампа про майже повне знищення іранських збройних сил. За інформацією видання, оцінки розвідки стали однією з причин обговорення в адміністрації Трампа можливості відновлення спільних з Ізраїлем ударів по Ірану.

Колишня заступниця помічника міністра війни США з питань Близького Сходу Сімона Ледін вважає, що навіть мінімальна оцінка у 1500 ракет свідчить про відновлення Іраном понад половини довоєнного запасу. За її словами, країна повністю відновила свій ракетний арсенал у період між 12-денною війною в червні 2025 року та початком нинішнього конфлікту в лютому.

Водночас колишній аналітик ЦРУ Джим Ламсон пояснив, що точно визначити кількість ракет складно через закритість Ірану в питаннях озброєння, велику кількість виробників і брак інформації про можливості збирання ракет із комплектуючих, які зберігаються під землею.

За даними видання, змінилася і тактика іранських атак. Точність ударів по цілях на Близькому Сході зросла завдяки кращій розвідувальній інформації та точнішому визначенню об’єктів. У цьому Тегерану допомагають союзники, зокрема Росія. Крім того, Іран поєднує ракетні удари з атаками безпілотників.

WSJ також нагадує, що раніше Іран зберігав тисячі балістичних ракет малої та середньої дальності у підземних сховищах. Удари США та Ізраїлю зруйнували входи до частини таких об’єктів, однак супутникові знімки згодом показали, що Тегеран зміг розчистити доступ до деяких із них. За словами ізраїльського військового посадовця, ракети всередині сховищ, імовірно, не постраждали.