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Сили ЄС перевірили танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі

Під час огляду судна MV MIDAG з’ясували, що воно йшло під фальшивим прапором. 

Сили ЄС перевірили танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі
Танкер
Фото: Кая Каллас у мережі Х

Сили військово-морської операції Євросоюзу EUNAVFOR MED IRINI 13 листопада перевірили танкер MV MIDAG у Середземному морі. Судно підозрюють у належності до російського тіньового флоту. 

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X.

"13 листопада сили ЄС з операції EUNAVFOR MED IRINI висадилися на борт танкера, який підозрюють у належності до російського тіньового флоту. Огляд судна MV MIDAG, проведений відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, підтвердив, що воно йшло під фальшивим прапором", – зазначила Каллас.

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Каллас наголосила, що Євросоюз продовжить протидіяти російському тіньовому флоту як на морі, так і дипломатичними засобами.

Також вона повідомила, що 16 листопада міністри закордонних справ країн ЄС мають затвердити нові санкційні списки проти Росії. Обмеження, зокрема, стосуватимуться банків, покупців російської нафти та компаній, які підтримують функціонування тіньового флоту.

Водночас питання повної заборони на надання послуг танкерам російського тіньового флоту залишається відкритим через відсутність згоди всіх держав-членів ЄС.

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