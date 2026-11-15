Сили ЄС перевірили танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі

Під час огляду судна MV MIDAG з’ясували, що воно йшло під фальшивим прапором.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сили військово-морської операції Євросоюзу EUNAVFOR MED IRINI 13 листопада перевірили танкер MV MIDAG у Середземному морі. Судно підозрюють у належності до російського тіньового флоту.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X.

"13 листопада сили ЄС з операції EUNAVFOR MED IRINI висадилися на борт танкера, який підозрюють у належності до російського тіньового флоту. Огляд судна MV MIDAG, проведений відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, підтвердив, що воно йшло під фальшивим прапором", – зазначила Каллас.

Реклама

Каллас наголосила, що Євросоюз продовжить протидіяти російському тіньовому флоту як на морі, так і дипломатичними засобами.

EU forces from @EUNAVFOR_MED IRINI boarded a suspected Russian shadow fleet tanker in the Mediterranean on 13 November. The boarding, conducted under Article 110 of the UN Convention on the Law of the Sea, confirmed the MV MIDAG was sailing under a false flag. The EU will keep disrupting Russia’s shadow fleet at sea and through diplomatic means. On Monday, EU Foreign Ministers are set to approve new Russia sanctions listings, including on banks, buyers and companies supporting the shadow fleet. — Kaja Kallas (@kajakallas) November 15, 2026

Також вона повідомила, що 16 листопада міністри закордонних справ країн ЄС мають затвердити нові санкційні списки проти Росії. Обмеження, зокрема, стосуватимуться банків, покупців російської нафти та компаній, які підтримують функціонування тіньового флоту.

Водночас питання повної заборони на надання послуг танкерам російського тіньового флоту залишається відкритим через відсутність згоди всіх держав-членів ЄС.