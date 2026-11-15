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Reuters: Іран заявив про підрив трьох нафтових танкерів на мінах в Ормузькій протоці

Один танкер підірвався вранці 14 листопада, ще два – пізніше того ж дня.

Reuters: Іран заявив про підрив трьох нафтових танкерів на мінах в Ормузькій протоці
Судна в Ормузькій протоці
Фото: EPA/UPG

Три нафтові танкери підірвалися на морських мінах в Ормузькій протоці. Про це повідомили іранські держЗМІ з посиланням на ВМС Ірану, пише Reuters.

За їхніми даними, один танкер натрапив на міну у східній частині Ормузької протоки вранці 14 листопада. Ще два судна підірвалися на мінах пізніше того самого дня.

Іранське агентство IRNA з посиланням на Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції повідомило, що два танкери нібито намагалися пройти забороненим маршрутом через протоку.

"Два танкери-порушники [...] намагалися непомітно пройти забороненим маршрутом в Ормузькій протоці, коли натрапили на морські міни, вибухнули та загорілися", – цитує агентство заяву іранських військових.

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