Іран заявив про атаку на авіабазі США у Бахрейні

Бахрейн повідомив про перехоплення іранських повітряних цілей, тоді як Тегеран заявив про успішне влучання.

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Іран завдав удару по військовій базі США в Бахрейні

15 листопада Іран заявив про атаку шістьма безпілотниками на вертолітну базу Ріффа в Бахрейні. Це перший удар Ірану по країні Перської затоки за останні кілька тижнів. Водночас військові Бахрейну повідомили про перехоплення кількох повітряних атак і знищення запущених цілей.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на заяву Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) та військових Бахрейну.

У Тегерані назвали атаку відповіддю на "відверту агресію американських військових". КВІР заявив про успішне влучання по об'єкту. Водночас бахрейнська сторона повідомила про знищення іранських повітряних цілей.

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Це перша атака Ірану на Бахрейн із початку вересня. Тоді іранські безпілотники також атакували американську військову базу в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Напруженість у регіоні зберігається, зокрема через ситуацію із судноплавством в Ормузькій протоці. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість утриматися від нових ударів по Ірану, якщо Тегеран не вдаватиметься до подальших провокацій.

На тлі нової атаки спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що можливість завершити конфлікт, який триває вже дев’ятий місяць, залишається відкритою. За його словами, для цього США мають прийняти "логічні умови" Тегерана.

Галібаф також попередив, що в разі відновлення американських ударів іранські збройні сили самі "визначать географію боїв".

Американська влада наразі офіційно не коментувала повідомлення про удар Ірану по авіабазі в Бахрейні.