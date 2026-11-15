Reuters: урядові війська Ємену відступають під натиском хуситів

Військові перегруповуються для оборони Адена, який є головною базою міжнародно визнаного уряду Ємену.

Урядові війська Ємену 15 листопада оголосили про відведення сил із району поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, щоб зосередитися на обороні міста Аден. Це фактично означає завершення шеститижневого контрнаступу проти хуситів, які раніше захопили узбережжя поблизу входу до Червоного моря, пише Reuters.

Про перегрупування оголосили Південні збройні сили, які є основним військовим формуванням, яке воює на боці уряду Ємену на півдні країни.

"Цей крок здійснюється з огляду на пріоритет забезпечення безпеки столиці Аден та сусідніх провінцій, а також зміцнення ліній фронту й реагування на наявні загрози", – ідеться в заяві військових.

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Сили відводять із району аеропорту Дубаб і території поблизу Баб-ель-Мандебської протоки на захід від провінції Таїз. За даними єменських військових джерел Reuters, вони перегруповуються в районі ас-Сук'я, на південь від Дубаба та приблизно за 150 км від Адена. Водночас урядові війська продовжують намагатися витіснити хуситів із прилеглих прибережних територій.

Громадянська війна в Ємені, яка тривала понад десять років і була призупинена з 2022 року, знову загострилася цього літа на тлі війни США з Іраном.

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У вересні хусити швидко захопили узбережжя Червоного моря та райони поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, яка контролює вихід із Червоного моря до Аденської затоки. Це вплинуло на нафтовий експорт. Водночас угруповання взяло в облогу урядові сили в місті Таїз, третьому за величиною в країні.

Минулого місяця урядові війська за підтримки Саудівської Аравії відбили низку важливих позицій поблизу протоки, зокрема Дубаб. Однак їм не вдалося повністю витіснити хуситів із цього району або повернути контроль над містом аль-Моха далі на північ уздовж узбережжя.

Водночас хусити посилили атаки безпілотниками та ракетами по Саудівській Аравії. За даними Reuters, удари по головних аеропортах країни призводили до призупинення авіарейсів, а атаки на енергетичні об’єкти впливали на світові енергетичні ринки.

На північ від Адена хусити також просунулися в гірських районах. На початку жовтня вони відрізали Таїз від інших територій, посиливши тиск на різнорідну коаліцію сил, які підтримують міжнародно визнаний уряд.

Нині бойові дії на заході провінції Таїз тривають, а гуманітарна ситуація погіршується. За інформацією військових джерел Reuters, місто залишається в облозі: гуманітарна допомога не може потрапити туди, а цивільні виїхати. У Таїзі перебуває близько половини з 300 тисяч людей, які були змушені залишити домівки через останнє загострення бойових дій.

Тим часом у неділю Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив про звільнення хуситами 600 ув’язнених.